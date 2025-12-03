В Калининском районе ликвидируют провал грунта

Провал грунта ликвидируют во внутриквартальном проезде ЖК "Наука-2.0" по улице Академика Константинова, сообщил вечером 3 декабря глава Калининского района Михаил Асташкевич. По его словам, на месте аварии замечено вытекание холодной воды, а несколько столбов покосились.

"В ходе осмотра установлено протекание холодной воды, также выявлен наклон четырех опор наружного освещения", — написал Асташкевич в своем Telegram-канале.

По словам главы района, вытекание воды произошло в зоне прохождения магистрали, построенной еще в 1973 году. На месте работают специалисты Водоканала, аварийные службы и руководство районной администрации. Работы планируют проводить вплоть до устранения дефекта трубы, в том числе и ночью.

В Водоканале сообщили, что рассматривают в качестве предположительной причины разлива воды технологическое нарушение магистрали. На время работ три здания подключат к системе временного водоснабжения.

"В зоне вытекания обнаружены следы от шин крупногабаритной техники и образовалась просадка грунта. В настоящее время просадка ограждена и стабилизирована", — рассказали в пресс-службе предприятия.

Ранее стало известно о том, что провал грунта на проспекте Энгельса, вызванный прорывом трубы холодного водоснабжения, привел к возбуждению уголовного дела в отношении подрядчиков. Строителям инкриминируют нарушение безопасности при нарушении работ. Сам провал образовался вечером 9 ноября при проведении земляных работ, из-за него общественному транспорту временно пришлось менять маршруты.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Михаила Асташкевича