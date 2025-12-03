Глава МА Репино Ким прописался на Кавказе после протокола за пьяную езду

Руководитель местной администрации МО "Поселок Репино" Владислав Ким сменил место регистрации во время судебных разбирательств из-за протокола о пьяном вождении, составленного в сентябре, сообщил 3 декабря Telegram-канал "Ротонда". По данным журналистов, муниципал прописался в Кабардино-Балкарии, куда и направили дело на рассмотрение.

Как сообщается, Ким с протоколом не согласился и написал в объяснении, что был трезв. Однако же данные медицинского освидетельствования якобы показали обратное.

Дело трижды передавали из одного районного суда Петербурга и Ленинградской области в другой. На момент составления протокола Ким был прописан в Ленобласти. После смены прописки дело перенаправили на рассмотрение в столицу КБР Нальчик, сообщила "Ротонда" со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти.

Ким занимает должность главы МА с октября 2024 года. Прежде он работал в отделе благоустройства администрации Курортного района.

Андрей Казарлыга / Фото: страница Владислава Кима во "ВКонтакте"