Муниципал 3 декабря 2025, 17:44

Глава МА Репино Ким прописался на Кавказе после протокола за пьяную езду

фото ЗакС политика Глава МА Репино Ким прописался на Кавказе после протокола за пьяную езду

Руководитель местной администрации МО "Поселок Репино" Владислав Ким сменил место регистрации во время судебных разбирательств из-за протокола о пьяном вождении, составленного в сентябре, сообщил 3 декабря Telegram-канал "Ротонда". По данным журналистов, муниципал прописался в Кабардино-Балкарии, куда и направили дело на рассмотрение.

Как сообщается, Ким с протоколом не согласился и написал в объяснении, что был трезв. Однако же данные медицинского освидетельствования якобы показали обратное.

Дело трижды передавали из одного районного суда Петербурга и Ленинградской области в другой. На момент составления протокола Ким был прописан в Ленобласти. После смены прописки дело перенаправили на рассмотрение в столицу КБР Нальчик, сообщила "Ротонда" со ссылкой на пресс-службу судов Ленобласти.

Ким занимает должность главы МА с октября 2024 года. Прежде он работал в отделе благоустройства администрации Курортного района.

Андрей Казарлыга / Фото: страница Владислава Кима во "ВКонтакте"


