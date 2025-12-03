Суд арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского по делу о взятке

Басманный районный суд Москвы отправил 3 декабря под арест сроком на 1 месяц 8 суток бывшего депутата Государственной думы от "Единой России" Анатолия Вороновского по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов столицы. В СИЗО он пробудет, по меньшей мере, до 11 января 2026 года.

Защита Вороновского ходатайствовала о назначении меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Следствие, наоборот, просило назначить обвиняемому арест.

— Взять Вороновского Анатолия Владимировича под стражу в зале суда, — огласил решение судья, после чего на бывшего депутата надели наручники.

Как сообщалось ранее, Вороновскому вменяют получение взяток от коммерческой фирмы на общую сумму 25 млн рублей. По версии следствия, предприниматели якобы могли передать ему квартиры в Сочи и в Краснодаре и благоустроить его поместье. Произошло это будто бы в период с 2017 по сентябрь 2020 года, когда он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края.

Госдума лишила Вороновского депутатской неприкосновенности 11 ноября, произошло это после представления от генерального прокурора Александра Гуцана. Накануне, 2 декабря, нижняя палата парламента досрочно лишила единоросса депутатского мандата.

