Госдума лишила мандата депутата Анатолия Вороновского

Государственная дума 2 декабря досрочно прекратила полномочия депутата от партии "Единая Россия" Анатолия Вороновского, сообщила пресс-служба парламента. Бывшего парламентария подозревают в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере 25 млн рублей.

В конце октября в парламент поступило представление от генпрокурора России Александра Гуцана о снятии депутатской неприкосновенности с Вороновского. В ноябре депутаты поддержали обращение и возбуждение уголовного дела, лишив политика неприкосновенности. После Вороновский написал заявление о сложении мандата.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год, занимая должность вице-губернатора Краснодарского края, Вороновский за покровительство якобы получил от коммерческой структуры квартиру в Сочи, которую он оформил на свою мать, а другую недвижимость о записал на своего сына.

Вороновского избрали в Госдуму от Краснодарского края в 2021 году. Он являлся членом комитета парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Во время работы в Краснодарском крае он занимал должность заместителя губернатора, курировал вопросы дорожного строительства.

Кирилл Дудров / Фото: ЗАКС.Ру