Боярский счел оправдавшим себя ограничение звонков в иностранных мессенджерах

Ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* оправдало себя, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью ТАСС. По его мнению, действия Роскомнадзора позволили уменьшить случаи мошенничества с использованием этих платформ.

"Считаю его [решение РКН по ограничению звонков в мессенджерах] абсолютно правильным, своевременным, и это тоже сбило волну мошеннических действий, которые в основном через эти две платформы производились в отношении наших граждан", — заявил Боярский.

Депутат также не преминул похвалить отечественный мессенджер MAX. По его мнению, в приложении "абсолютно по-другому реализована структура безопасности", что в будущем якобы позволит MAX стать "той платформой, которая в конечном счете будет стремиться к отсутствию мошеннических действий или при их попытках сможет их оперативно купировать и обезопасить наших людей".

В августе стало известно, что РКН предпринимает меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp*. Официально это объясняли необходимостью борьбы с мошенническими действиями. Боярский тогда заявил о поддержке подобного решения. Перед этим, в конце июня, президент Владимир Путин подписал закон о создании "национального мессенджера". В июле правительство наделило этим статусом платформу MAX, там стали появляться каналы политиков и ведомств. Туда же стали переводить родительские чаты, а на прошлой неделе глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о планах перевести до конца 2025 года в MAX все домовые чаты.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая WhatsApp, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру