Боярский возглавил первичное отделение ЕР в МО "Дворцовый округ"

Депутат Государственной думы Сергей Боярский возглавил первичное отделение партии "Единая Россия" в МО "Дворцовый округ". Решение было принято 5 ноября на встрече активистов отделения № 2180. В мероприятии принимал участие глава МО "Дворцовый округ" Анатолий Харченко. Депутат Боярский назвал свое избрание возможностью погрузиться в партийную работу. В прошлом Боярский возглавлял региональное отделение партии в Петербурге.

Единороссы из МО "Дворцовый округ" на встрече решили сконцентрировать свои силы на просвещении жителей округа на тему кибербезопасности и мошеннических схем. В ближайшем времени активисты начнут рассказывать в школах и трудовых коллективах о том, как обезопасить себя от злоумышленников. Боярский в Госдуме, отметим, возглавляет профильный комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

"Основной лейтмотив нашей беседы в Дворцовом округе — это реальные проблемы, которыми живут жители. Мы подробно разобрали мошеннические схемы, с которыми сегодня сталкиваются петербуржцы, и обсудили методы противодействия. Участники делились личным опытом, задавали острые вопросы", - написал Боярский в своих социальных сетях.

МО "Дворцовый округ" не чужой для Боярского. В доме на набережной реки Мойка он провел детство. Сейчас, судя по всему, он зарегистрирован в другом муниципалитете Центрального района — в МО "Смольнинское". По крайней мере, на территории округа он посещает избирательный участок.

Константин Леньков / Фото: Сергей Боярский