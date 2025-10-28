Законопроект об ужесточении наказания за диверсии принят в первом чтении

Государственная дума приняла 28 октября в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за диверсионную и террористическую деятельность. Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, депутаты приняли инициативу единогласно.

Законопроект предусматривает в том числе введение пожизненного наказания за вовлечение несовершеннолетних в диверсионные сообщества и совершение диверсий. Также предполагается отмена сроков давности по всем диверсионным преступлениям, запрет условного осуждения за участие в диверсионном сообществе, снижение возраста уголовной ответственности за терроризм и диверсии до 14 лет и ряд иных мер.

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX, сейчас "вербовщики нацелены на подростков и студентов", для чего используют общение в социальных сетях и в компьютерных играх.

"По данным аналитиков ФСБ, средний возраст людей, втягиваемых в подобные преступления, стремительно снижается: в 2022 году — 38 лет, в 2023 — 28", — написал он.

Законопроект был внесен в Госдуму неделей ранее, подписи под ним поставили 419 депутатов. Володин обещал рассмотреть инициативу в приоритетном порядке.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру