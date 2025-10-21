Госдума приняла инициативу ЗакСа о бесплатной юрпомощи работникам

Депутаты Государственной думы приняли 21 октября в третьем, окончательном чтении закон о предоставлении бесплатной юридической помощи работникам в случае нарушения их трудовых прав, сообщили в пресс-службе парламента. Федеральную инициативу на рассмотрение парламента представило Законодательное собрание Петербурга.

Сейчас при спорах с работодателями сотрудники могут рассчитывать только на получение консультаций в рамках бесплатной юрпомощи. Получить советы они могут при оспаривании отказов в заключении трудовых договоров, при взыскании заработка или компенсации морального вреда, а также при попытках восстановиться на прежнем месте. Петербургские депутаты посчитали подобную меру недостаточной и предложили также позволить юристам представлять права истцов при рассмотрении этих вопросов.

"Правоприменительная практика свидетельствует о том, что граждане при нарушении их трудовых прав и иных непосредственно связанных с ними прав крайне нуждаются <...> в представительстве их интересов в судах и иных органах и организациях. Отсутствие такого права у граждан снижает правовую эффективность оказания бесплатной юридической помощи", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект федеральной инициативы появился в электронной базе Госдумы в октябре 2024 года. Первое чтение проект преодолел в январе 2025 года. Комментируя это, спикер ЗакСа Александр Бельский отмечал, что в 2022 году российская прокуратура выявила почти полмиллиона нарушений в сфере трудового законодательства.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру