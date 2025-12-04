Бельский и депутаты ЗакСа открыли турнир по мини-футболу среди сирот

Спикер Заксобрания Петербурга и президент городской федерации футбола Александр Бельский 4 декабря дал старт 25-му международному турниру по мини-футболу среди воспитанников детских домов и интернатов, сообщила пресс-служба парламента. В церемонии открытия также приняли участие депутаты Павел Крупник, Юрий Авдеев, Михаил Барышников и Александр Ходосок. Они символически ударили по мячам, тем самым объявив начало соревнований.

Как сообщил спикер ЗакСа в своих социальных сетях, за кубок сильнейшей команды поборются 14 команд из России, Белоруссии и Китая. В турнире участвуют подростки в возрасте 11–12 лет. Победителей определят 7 декабря.

"Ребята, хочу пожелать вам успехов на площадке. Самое главное — без травм. И пусть победит сильнейший", — сказал Бельский, выступая с приветственным словом.

Организатором турнира стал спортивный клуб "Виктория-Питер" при участии Ассоциации мини-футбола России, Федерации футбола Санкт-Петербурга и Благотворительного фонда помощи детям "Добродушие". Соревнования проходят при поддержке комитетов по спорту и по внешним связям Петербурга.

Ранее Бельский выступил на спортивном форуме "Выбор сильных", который прошёл в Москве по инициативе партии "Единая Россия". В ходе мероприятия обсудили меры государственной поддержки боевых искусств, развитие спортивной инфраструктуры и подготовку тренеров.

Кирилл Дудров / Фото: Заксобрание Петербурга