ЗакС и возвращение КРТ

Фото: ЗАКС.Ру

Комплексное развитие территорий вновь стало ключевым вопросом повестки заседания Законодательного собрания Петербурга. Депутаты приступили к внесению финальных корректировок в городской закон о КРТ. Вместе с тем, парламент начал прорабатывать законодательную базу для реализации программы. Завершить работу в этом направлении собираются до конца 2025 года.

Петербургский парламент на заседании 3 декабря рассмотрел сразу два проекта закона, связанных с комплексным развитием территорий. Программой предусмотрена возможность сноса хрущевок для строительства новой недвижимости. Изначально закон был принят еще в 2022 году, однако с тех пор действие некоторых положений нормы о КРТ было приостановлено из-за протеста граждан. Чтобы успокоить (или хотя бы попытаться успокоить) горожан, петербургским депутатам пришлось проделать долгий путь по корректировке федерального законодательства. Летом 2025 года правки в закон утвердил президент Владимир Путин. В октябре Общественный штаб по вопросам КРТ при Заксобрании определил будущую корректировку городского закона.

Так, депутаты в первом чтении приняли инициативу, которая корректирует городскую норму о КРТ в части определения географии расселения жителей хрущевок, которые попадут под программу. В действующем законе ее участникам могут предложить взамен недвижимость в пределах города. Подобная формулировка и вызвала опасения горожан — не исключено, что новая квартира могла оказаться в отдаленных районах Петербурга. Во время общественной кампании противники закона нередко упоминали в подобном контексте, например, Шушары в Пушкинском районе. Теперь поправкой к закону предлагается сузить географию расселения до границ муниципального образования или же до смежных округов. Другой острый вопрос, который депутаты намерены решить с помощью поправок, это согласие на включение дома в программу. Нынешняя редакция допускает, что хрущевка, вне зависимости от ее состояния, может быть включена в программу, если этот вопрос не рассматривался на общем собрании собственников. Теперь дома, которые депутаты образно называют "молчунами", не смогут попасть под действие КРТ.

Тем временем в сообществах, посвященных теме комплексного развития территорий, критики программы полагают, что в будущем у собственников хрущевок могут возникнуть проблемы с проведением собраний собственников. В Петербурге уже были случаи, когда жители домов жаловались на подделку их автографов в протоколах ОСС. Среди пострадавших был, например, вице-спикер Заксобрания Павел Иткин. Он полагает, что возможным нарушением закона должны заниматься правоохранительные органы. В то же время он отметил влияние закона о КРТ на вовлеченность граждан в вопросы, связанные с управлением многоквартирных домов.

– Я искренне считаю, что собственник в многоквартирном доме обязан принимать активное участие в судьбе дома, в том, что будет происходить с его собственностью. Хотел бы отметить, что закон о КРТ позволил дополнительно консолидировать гражданское общество. Кто-то вчитался в законопроект, понял, как работают механизмы. Кто-то продолжает ходить с нарративами, которые не имеют прямого отношения к делу, – рассказал вице-спикер Иктин.

Еще один поддержанный на заседании законопроект, связанный с темой КРТ, связан с компанией, которая непосредственно займется реализацией программы. Пока депутаты ограничились вопросом о наделении правительства Петербурга полномочием по выбору оператора комплексного развития территорий. Это будет компания, созданная Смольным (более половины уставного капитала организации должно принадлежать региональным властям). Пока, утверждают депутаты, парламент готовит площадку для реализации программы. Потенциальных инвесторов в Мариинском дворце не знают.

– Вопрос оператора — он принципиальный. Нам кажется, что он должен быть в городском подчинении. То есть кто-то один должен отвечать за действия этого оператора. Ну а вдруг не получился проект, вдруг что-то произошло, вдруг этот оператор оказался недобросовестным. Человека нельзя оставлять один на один с оператором без защиты, если за ним не стоит государство. Это очень важный политический момент, – уверена депутат Марина Шишкина.

По словам депутата Дениса Четырбока, закон о КРТ намерены принять до конца 2025 года. Предполагается, что он начнет действовать одновременно с окончанием моратория на некоторые положения документа. Председатель Заксобрания Александра Бельский, комментируя 3 декабря перспективы продления моратория, заявил, что окончательное решение будет принимать губернатор Александр Беглов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру