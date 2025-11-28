Встреча "Единой России" перед проверкой на прочность

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Петербургские единороссы 27 ноября собрались в историческом парке "Россия – моя история" на юбилейной, 40-й конференции регионального отделения партии. В традиционной римской нумерации съезд получил обозначение XL. Мероприятие прошло в спокойной обстановке без масштабных решений и громких анонсов.

На конференции петербургского отделения "Единой России" собрался привычный состав: члены правительства, включая губернатора Александра Беглова, который только-только вернулся с Кубы, руководители комитетов, депутаты Законодательного собрания и Государственной думы, а также главы и депутаты муниципальных образований.

Открывал партсобрание глава города Александр Беглов. Его выступление, как и все последние речи, в основном было посвящено мегапроектам, национальным целям и "мегаполису XXI века". Еще он напомнил, что город собирается достичь бюджета в два триллиона рублей к 2030 году. Заканчивая свой доклад, губернатор упомянул и предстоящие выборы. В 2026 году петербуржцы будут выбирать депутатов Госдумы и Заксобрания.

– У нас следующий год непростой, я хочу сказать. Выборы в Госдуму, Законодательное собрание. Это наша проверка на прочность – это выбор жителей нашего города. Как мы с вами выполняли их наказы, как улучшали качество их жизни, как решали непростые, сложные вопросы, – сказал Беглов. Это все его слова в 15-минутном выступлении, посвященные предстоящим выборам.

Более предметно выступил спикер городского парламента Александр Бельский, секретарь городского отделения. В таком амплуа он выступал перед однопартийцами впервые. Должность главы реготделения он занял в конце ноября 2024 года. Тогда спикер ЗакСа обещал, среди прочего, сконцентрироваться на привлечении новых сторонников. За год количество членов городского отделения увеличилось на 71% – теперь их 51,3 тысяча. Почти такая же динамика наблюдается и у числа сторонников – за 2025 год их стало больше на 69%. Также значительно увеличилась "мобилизационная база" петербургских единороссов. К ним причисляют 1,7 млн человек.

– Пополнение рядов партии – это результат нашей с вами совместной комплексной работы. Можно с уверенностью сказать, что "Единая Россия" в Санкт-Петербурге укрепилась перед важным электоральным периодом. Вместе с тем потенциал поддержки партии в Санкт-Петербурге не исчерпан, – бегло прочел Бельский заготовленную речь.

Бельский объявил, что в 2026 году городское отделение партии намерено привлечь 10 тысяч новых сторонников. Выполнять "амбициозную" задачу намерены с помощью рабочей молодежи.

Кадровые вопросы

В рамках конференции партийцы рассмотрели ряд организационных вопросов об обновлении составов руководящих органов. Так, депутат Госдумы Виталий Милонов и депутат Заксобрания Наталия Астахова покинули состав президиума регионального отделения. Их места заняли депутат городского парламента Юрий Гладунов и руководитель исполкома реготделения, политтехнолог Александр Серавин.

Также ротация затронула и политсовет. Под обязательную (согласно уставу партии) ротацию попали главы МО "Измайловское" Ольга Бубнова и МО "Московская застава" Юрий Докунин, депутаты МО "Северный" Дмитрий Васильев, МО "Народный" Татьяна Крюкова и МО "Звездное" Тигран Мануков. Также ряды политсовета покинул замглавы администрации Центрального района Сергей Тимофеев. Лишились постов некогда главные лица Колпино: экс-глава районной администрации Юлия Логвиненко и депутат Заксобрания Олег Милюта. Оба сейчас ожидают окончания следствия по делу о получении взятки.

Среди новичков в политсовете выделяются руководитель петербургской "Молодой гвардии Единой России" Александр Амелин и депутат МО "Северный" Сергей Григорьев. Последний известен, скорее, как политтехнолог, нежели муниципал. Серавин также теперь состоит в политсовете. Еще в состав политсовета вошли чиновники из районных администраций Игорь Белокопытов, Елена Бескостая, Дмитрий Козлов и Андрей Николаев. Из депутатов в него попали Анастасия Мельникова и Александр Ржаненков. Из муниципалов прошел глава МО "Академическое" Игорь Пыжик.

























Константин Леньков / Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру