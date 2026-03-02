Смольнинские нейросети начнут сообщать силовикам о порче памятников

Комитет по информатизации и связи совместно с Городским мониторинговым центром (ГМЦ) запустили автоматическую передачу данных о вандализме в отношении некоторых памятников в Петербурге, которые нуждаются в повышенной защите, сообщили в пресс-службе Смольного 2 марта. Нейросети анализируют видеопотоки городских камер и отправляют информацию МВД.

Нейросети в круглосуточном режиме анализируют изображения городских видеокамер, ищут признаки возможного вандализма и передают сообщения в профильные ведомства для проверки и реагирования. Кроме того, система оснащена звуковым сигналом. Сейчас она подключена к объектам, требующим повышенной защиты, в том числе к памятникам Николаю Пржевальскому, Георгию Жукову, а также к скульптурной композиции "Львы" на Дворцовой пристани.

Сведения о выявленных нарушениях также поступают в Государственный музей городской скульптуры и Государственную административно-техническую инспекцию. Фиксация нарушений осуществляется в рамках аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Осенью 2025 года комитет по информатизации и связи рассказывал о работе над нейросетью, способной сообщать Росгвардии о нарушениях общественного порядка на детских площадках. Предполагалось, что искусственный интеллект получит доступ к видеокамерам и позволит профильным службам оперативно реагировать на правонарушения.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру