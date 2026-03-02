КСП проверит эффективность расходования средств на строительство детсадов

Специалисты Контрольно-счетной палаты приступили к проверке эффективности расходования бюджетных средств на строительство детских садов в Петербурге, сообщили в ведомстве 2 марта. Работа идет совместно со Счетной палатой, сотрудники оценят работу комитетов Смольного по строительству и по инвестициям, комитета имущественных отношений и иных уполномоченных органов.

Перечисленные комитеты ответственны за то, чтобы дошкольные учреждения взводились вовремя, а деньги на них тратились эффективно, отметили в КСП. Также проверка затронет сотрудничество города с инвесторами при строительстве детсадов.

"Действительно ли город получает социальные объекты без скрытых переплат и затягивания сроков?" — задались вопросом в КСП.

Всего за последние восемь лет бюджет Петербурга потратил 60 млрд рублей на строительство детсадов. В ходе проверки специалисты изучат формирование стоимости работ и обоснованность роста цены контрактов, вопросы оснащения учреждений мебелью и оборудованием, а также вопросы с затягиванием сроков сдачи объектов.

В феврале губернатор Александр Беглов пообещал увеличить количество ясельных групп в Петербурге, это произошло после беседы с президентом Владимиром Путиным. Всего, по словам градоначальника, до конца года в Северной столице планируют ввести в строй 46 детских садов и два совмещенных объекта.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру