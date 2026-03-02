Тимура Иванова не пустили на СВО

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов не смог попасть на СВО, сообщил 2 марта "Коммерсант" со ссылкой на заявления председателя Военного комиссариата Москвы во время заседания Мещанского суда столицы. Причины отказа не разглашаются. При этом адвокат Иванова сказал "Ъ", что его подзащитный еще не получил отказ.

В феврале Иванов подал иск в Минобороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить на СВО. Ответа на иск не последовало. Иванов обратился в суд с просьбой обязать ответчиков "совершить действия по отбору на воинскую службу и заключению контракта".

Экс-министр обороны просил отправить его на службу майором в зоне СВО в июле 2025 года. Однако три месяца спустя он получил отказ из-за отсутствия в группировке "Запад" должности по его воинской специальности.

Летом 2025 года суд приговорил Иванова к 13 годам колонии строгого режима из-за растраты при покупке паромов и выводе более 3,9 млрд рублей из банка "Интеркоммерц". Все арестованные ранее активы осужденного передали государству. Иванов занимал должность замминистра обороны с мая 2016 года.

Дарья Нехорошева