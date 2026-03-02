На севере Петербурга собираются производить взорванный табак

В Приморском районе Петербурга собираются открыть производство взорванного табака. "Интерфакс" со ссылкой на Единый государственный реестр заключений сообщил, что проект строительства производственного корпуса получил поддержку в ведомстве. Строительством займется АО "И.Т.М.С" - бывшее АО "БАТ-СПб", которое являлось дочерней компанией концерна British American Tobacco.

После начала СВО британская компания заявила, что прекратит производство в России. Forbes сообщал, что потери после прекращения деятельности в РФ она оценила в 1,2 млрд долларов. В сентябре 2023 компания продала бизнес организации ITMS Group, иначе - АО "И.Т.М.С".

По данным за 2025 год, компания имела 25 производственных линий и перерабатывала 25 тысяч тонн табачного сырья в год. Производственный потенциал компании оценивался в 45 млрд сигарет в год. Все табачное сырье привозилось из стран Латинской Америки, Азии и Африки.

