Беглов пообещал увеличить число яслей за год

В течение года Петербург увеличит количество ясельных групп, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78" вечером 5 февраля. Внимание градоначальника к этой теме привлек конце января президент Владимир Путин во время своего визита в Северную столицу.

"Президент поручил нам увеличить количество ясельных групп в государственных учреждениях дошкольного образования. Мы знаем, как это сделать", — передает слова Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор сообщил, что работа по корректировке планов ввода новых дошкольных учреждений уже ведется. Цель состоит в том, чтобы предусмотреть больше групп для детей раннего возраста. В этом году планируется ввести в строй 46 детских садов и два совмещенных объекта, отметил он. Сейчас в городе насчитывается 1 114 тысяч дошкольных учреждений, половина из которых располагают ясельными группами для детей в возрасте 1,5-3 лет.

Также Беглов заявил, что по состоянию на начало 2026 года в детсадах Петербурга имелось 241,7 тысячи мест, что более чем на 10 тысяч мест превосходило число воспитанников. В связи с поручением президента Смольный рассчитывает сконцентрировать усилия "на увеличении охвата малышей ясельными группами там, где это наиболее востребовано".

В связи с началом записи с детсады, которая стартует 1 марта, Беглов поручил определить потребность в ясельных группах, в том числе и по отдельным детсадам с учетом строящихся. По завершении подсчетов будут приниматься решения, пообещал губернатор. В 2025 году в Петербурге насчитывалось 43 тысячи детей ясельного возраста.

Путин встречался с Бегловым и его коллегой из Ленинградской области Александром Дрозденко 26 января в Эрмитаже. О чем они говорили, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру