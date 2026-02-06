Число пострадавших от кишечной инфекции в школе № 39 выросло до 37

Из-за очага острой кишечной инфекции в школе № 39 Невского района Петербурга пострадали 37 человек, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора 6 февраля. Среди них ученики и сотрудники школы, а также сотрудник пищеблока АО "КСП "Волна". Шесть человек остаются на стационарном лечении.

У заболевших и контактных лиц обнаружили норовинусную инфекцию. Сейчас Роспотребнадзор проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Ситуацию с заражением держат на контроле ведомства.

Информация о заражении появлась в городских СМИ накануне, 5 февраля. После них Следственный комитет, а также прокуратура организовали проверку. Изначально сообщалось, что группе людей стало плохо после обеда в школьной столовой. В школе объявили, что 5 и 6 февраля учеников переведут на дистанционное обучение из-за дезинфекции школы.

Руководителем образовательного учреждения является бывший депутат МО "Народный" Любовь Щепихина.

