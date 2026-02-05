Следком проверяет информацию об отравлении детей в петербургской школе

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту публикаций в петербургских СМИ сообщений об отравлении детей в одной из школ Невского района. В новостях сообщали, что после обеда пострадали более 25 школьников. Правоохранительные органы намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего в рамках доследственной проверки.

"В ходе мониторинга средств массовой информации на одном из ресурсов выявлена публикация о том, что более 25 детей после обеда в школьной столовой в Невском районе почувствовали себя плохо, а несколько человек, со слов родственников, попали в больницу с симптомами отравления", – сообщили в Следственном комитете вечером 4 февраля.

В то же время прокуратура Невского района также организовала проверку. К работе привлекли специалистов Роспотребнадзора. Также в ведомстве контролируют ход проверки, инициированной правоохранительными органами.

В Роспотребнадзоре уточнили, что острую кишечную инфекцию зарегистрировали в школе № 39. Там зафиксировали 7 случаев инфекции среди учащихся и сотрудников. Семь человек госпитализированы в инфекционные стационары. У трех выявлен норовирус. Отмечается, что организатором питания является АО "КСП "Волна".

Глава администрации Невского района Алексей Гульчук в своих соцсетях не комментировал инцидент. Школу № 39 Невского района возглавляет Любовь Щепихина, бывший депутат МО "Народный" от "Единой России".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру