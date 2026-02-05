Богдан Заставный осмотрел район с высоты 365 метров

Глава администрации Приморского района Богдан Заставный во время рабочей поездки решил осмотреть доверенную ему территорию со смотровой площадки в небоскребе "Лахта Центр". Чиновник поделился кадрами с высоты в своих социальных сетях 4 февраля. Саму высотку Заставный назвал "знаковым шагом" в развитии года, который приведет к развитию прилегающих территорий.

"Посещение объекта подтвердило его значимость как точки концентрации инвестиций, инноваций и кадрового потенциала. Формирование таких кластеров — это практический вклад в устойчивое развитие города", – написал Заставный.

Также во время визита в "Лахта Центр" чиновник отправил почтовую открытку. Там же, на смотровой площадке, работает самое высокое почтовое отделение. Кому именно Заставный направил весточку, он не уточнил.

Заставный возглавляет Приморский район с марта 2025 года. Сначала в статусе врио, а с мая — как полноправный руководитель. До этого он длительное время работал в комитете по молодежной политике.

Константин Леньков / Фото: Богдан Заставный