Почти сотня силовиков искала нелегальных мигрантов на стройках в Петербурге

Сотрудники полиции провели масштабный рейд по стройкам Московского района Петербурга, в частности, на улицах Среднерогатской и Кубинской. Полицейские искали нелегальных мигрантов среди рабочих. Проверив почти 500 человек, около 60 из них решили отправить в отдел полиции для тщательной проверки. В итоге часть из них смогла беспрепятственно покинуть отдел полиции — проблем с документами не нашли. Административные протоколы получили 40 человек.

"Вместе с тем нарушения все же были выявлены. В отношении 40 иностранцев составлены административные протоколы за несоблюдение требований миграционного законодательства", – говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области от 5 февраля.

Для выявления иностранных граждан привлекли почти сто сотрудников МВД. Они использовали квадрокоптеры и служебных собак. Беспилотники потребовались, чтобы предварительно осматривать территории строек и ориентироваться на местности.

В петербургском Главке пообещали и дальше проводить рейды, направленные на выявление нелегальных мигрантов. До этого масштабной проверке подверглись супермаркеты сети "Перекресток". Торговая сеть привлекла внимание правоохранительных органов после того, как охранник одного из супермаркетов, причастный к гибели посетителя, покинул Россию, избежав встречи с силовиками.

