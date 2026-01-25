Полиция провела рейды во всех супермаркетах "Перекресток" в Петербурге

Рейды по выявлению нелегальных мигрантов прошли во всех 139 супермаркетах сети "Перекресток" в Петербурге и Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД вечером 24 января. Также силовики посетили распределительный центр "X5 Retail Group" на Московском шоссе. В оперативных мероприятиях задействовали свыше 1,4 тысячи сотрудников полиции и представители Росгвардии.

Непосредственно в супермаркетах полицейские обнаружили 280 человек, пребывание которых на территории России вызвали вопросы. Их собираются привлечь к ответственности. Замечания к документам возникли примерно к половине всех проверенных сотрудников супермаркетов. По итогам рейда в распределительный центр в отдел полиции доставили 95 иностранных граждан.

"Подобные проверочные мероприятия по указанию руководства ГУ МВД России проводятся регулярно, что позволяет следить за правопорядком на территории города", – заявили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Это не первый рейд полиции в "Перекрестках". Так, 23 января силовики выявили в сети супермаркета почти 600 иностранцев, которые находились в России нелегально.

Внимание силовиков к "Перекрестку" возникло после инцидента в торговом центре "Сити Молл", где после конфликта с охранниками супермаркета погиб 24-летний гражданин. Работники охранной компании заподозрили его в неоплате товаров и повалили его на пол. Один из охранников удерживал посетителя на полу. По данным правоохранительных органов, причиной смерти стала асфиксия. В отношении участников потасовки возбудили уголовное дело по статье об убийстве. При этом сотрудник, действия которого, предположительно, стали причиной смерти смог скрыться. Он покинул магазин через черный ход и улетел в Узбекистан.

Константин Леньков / Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛО