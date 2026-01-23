Полиция обнаружила почти 600 нелегалов при обысках в сети "Перекресток"

Почти 600 иностранных сотрудников торговой сети "Перекресток" привлекли к административной ответственности во время внепланового рейда, развернувшегося в 139 магазинах ретейлера на территории Петербурга и Ленинградской области, сообщили 23 января в региональном ГУ МВД. Проверяющие искали нарушителей миграционного законодательства.

Участие в проверке приняли сотрудники полиции и Росгвардии. Документы проверили у 1 360 человек, из которых 631 являются иностранными гражданами. По итогам рейда в отделы полиции для составления протоколов доставили 580 иностранцев.

"Профилактические мероприятия, направленные на соблюдение норм действующего законодательства торговой сети супермаркетов "Перекресток", будут проводиться и в последующем", — предупредили в ГУ МВД.

Проверка произошла после смерти посетителя "Перекрестка" в ТРК "Сити Молл", произошедшей вечером 21 января. Охранники заподозрили его в краже, в ходе случившегося конфликта 24-летний молодой человек распылил перцовый газ. В ходе драки его повалили и удерживали на полу, применяя удушающие приемы. Пострадавшего госпитализировали, однако спасти не смогли. Спустя несколько часов он скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Как сообщается, причиной смерти молодого человека стала асфиксия. Обвинение предъявили двоим фигурантам, еще один охранник сбежал с места происшествия. По информации "Фонтанки", он мог вылететь после произошедшего рейсом в Узбекистан.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)