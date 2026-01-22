СК изучает смерть мужчины в торговом центре после конфликта с охранниками

Следственный комитет проводит доследственную проверку после смерти 24-летнего мужчины в торговом центре "Сити Молл" в Приморском районе. Вечером 21 января охранники магазина задержали мужчину. В ходе перепалки задержанный почувствовал себя плохо.

Причины задержания разнятся. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявили, что погибшего задержали из-за подозрения в краже. Уже в ходе конфликта с охраной он якобы распылил газ из аэрозольного устройства. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу сообщили, что мужчину задержали из-за того, что он распылил перцовый баллончик. Позже задержанного госпитализировали в тяжелом состоянии. Он скончался в больнице.

Прибывшие в торговый центр силовики задержали трех участников конфликта: двух охранников 64 и 19 лет, а также 18-летний работник клининговой компании. На них составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственный комитет проводить комплекс проверочных мероприятий.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру