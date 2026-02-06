Сотрудникам ККИ вручили благодарности и грамоты от спикера ЗакСа

В "Невской ратуше" 6 февраля состоялось награждение сотрудников комитета по контролю за имуществом. Депутат городского парламента Андрей Алескеров вручил работникам ведомства благодарности и почетные грамоты от спикера Заксобрания Александра Бельского.

По информации ЗАКС.Ру, благодарностей удостоились два человека. Еще четверо получили грамоты. Среди них – пресс-секретарь ККИ Анна Супитылева. Она входит в число самых заметных руководителей пресс-служб исполнительных органов власти в Петербурге. Спикер ЗакСа выразил ей благодарность за высокий профессионализм, ответственность, многолетний труд и плодотворное сотрудничество.

Само мероприятие прошло в рамках заседания коллегии комитета. На нем присутствовали в том числе вице-губернатор Алексей Корабельников, курирующий работу ведомства, а также глава ККИ Михаил Сергеев и председатель комитета имущественных отношений Владимир Уваров.

Константин Леньков / Фото: Смольный