В Приозерском районе задержали участника схемы по уклонению от призыва

На территории Приозерского района Ленинградской области выявлена коррупционная схема по уклонению от призыва в армию, сообщили 6 февраля в региональном ГУ МВД. Военное следственное управление СК по Ленинградскому военному округу возбудило уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), задержан один человек.

"Один из активных участников противоправной деятельности задержан. Готовятся материалы для избрания ему меры пресечения", — сообщили в полиции.

По версии правоохранителей, участники схемы незаконно освобождали призывников от службы в армии, выдавая им военные билеты в обмен на деньги. Размер денежного вознаграждения мог колебаться от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Всего на текущий момент установлено более 15 человек, откупившихся от призыва.

В январе суд приговорил к четырем годам колонии экс-сотрудника военного комиссариата Ярослава Паламарчука по делу о мошенничестве с заключением контрактов на службу в Минобороны. Ему вменяли поборы с желающих попасть на службу по контракту в военные части, которые не участвуют в СВО или же находятся в зоне СВО, но не задействованы в активных действиях.

Андрей Казарлыга / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (скриншот видео)