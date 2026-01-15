Суд отправил в колонию экс-сотрудника военкомата за обман контрактников

Красносельский районный суд приговорил к четырем годам лишения свободы экс-сотрудника военного комиссариата Ярослава Паламарчука по делу о мошенничестве (ч. 2, 4 ст. 159 УК РФ), сообщила 15 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также суд конфисковал сумму в размере 6,2 млн рублей, соответствующую величине незаконно полученных средств, и сохранил в силе арест, наложенный на "БМВ" подсудимого.

Всего в деле насчитывалось 14 эпизодов преступной деятельности. Как установил суд, в период с сентября 2023 года по март 2025 года к Паламарчуку обращались граждане с целью зачисления на службу по контракту в военные части, которые не участвуют в СВО или же находящиеся в зоне СВО, но активных действий не предпринимающих. В ответ он говорил им о возможности сделать это при условии передачи денежного вознаграждения, которое якобы предназначалось "иным должностным лицам". Деньги следовало перечислять после зачисления в войска и получения выплат от правительства Петербурга.

Своими действиями Паламарчук принуждал граждан к даче взятки и формировал у них "мнение о коррумпированности органов военного управления", сообщила судебная пресс-служба. Сами потерпевшие в установленном порядке заключали контракты, после чего передавали деньги.

"Фактически принятые на себя обязательства об оказании содействия потерпевшим в заключении контракта о прохождении военной службы и ее прохождении в военной части Паламарчук не выполнял, полученные от потерпевших денежные средства должностным лицам каких-либо органов военного управления не передавал, а путем обмана похищал их", — говорится в сообщении.

Вину Паламарчук признал частично. Не отрицая обстоятельств совершения преступлений, он выразил несогласие с тем, что мог умышленно обманывать потерпевших в вопросе передачи части средств иным должностным лицам. Суд учел положительные характеристики фигуранта, его статус ветерана боевых действий и награды за участие в СВО.

Об аресте Паламарчука стало известно 20 февраля, решение о назначении меры пресечения принял Дзержинский районный суд. Как сообщала тогда судебная пресс-служба, фигурант занимал должность начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу в военкомате Красносельского района. Тогда ему вменяли шесть эпизодов посредничества во взяточничестве.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру