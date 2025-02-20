Начальника отделения военкомата отправили в СИЗО по делу о взятках

Дзержинский районный суд Петербурга отправил в СИЗО до 30 марта начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Красносельского района Ярослава Паламарчука по статье о взяточничестве (п."а", "б" ч.3 ст.291.1 УК РФ, 6 эпизодов), об этом 20 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, с июля 2024 года Паламарчук за 600 тысяч рублей предлагал гражданам содействие в назначении на военные должности, не предполагающие участия в боевых действиях. За взятку он договаривался с неизвестным в одной из войсковых частей о фиктивном зачислении и последующем направлении на "безопасные" позиции. Всего таким способом он получил 2,2 млн рублей от шести человек.

Кроме того, следствие установило, что летом 2024 года Паламарчук привлек к схеме посредника. Тот находил кандидатов, за что получал свою долю. В результате двое человек передали взятки на сумму 1,2 млн рублей.

Мужчину задержали во вторник, 18 февраля. В суде он свою вину не признал и просил отправить его под домашний арест, однако его все равно заключили под стражу.

Напомним, что год назад по делу о взятках проходил врач-терапевт военкомата Фрунзенского района Петербурга. Он и еще несколько врачей получали деньги с призывников, которые не хотели служить в армии. Тогда медик отделался условным сроком.

Фото: ЗАКС.Ру