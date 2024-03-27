В Петербурге терапевт военкомата выслушал приговор по делу о взятках

Бывший врач-терапевт военкомата Фрунзенского района выслушал приговор по делу о четырех эпизодах получения взяток организованной группой (п. а ч. 5 ст. 290 УК РФ). Согласно решению Фрунзенского суда, Роман Биходжин получил условный срок вкупе со штрафом.

Согласно версии обвинения, Биходжин входил в состав организованной группы, созданной вместе с другими медицинскими работниками для извлечения прибыли от призывников, не желающих отправляться на срочную службу. За освобождение таких граждан он получил суммарно 585 тысяч рублей, из этой суммы на его долю выпало 205 тысяч рублей.

"Биходжин вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", — сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд назначил терапевту пять лет условно с четырехлетним испытательным сроком, обязал его выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и взыскал с него в порядке конфискации имущества 205 тысяч рублей. Помимо этого, Биходжин лишен права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Ранее приговоры выслушали коллеги Биходжина Игорь Богданов и Вячеслав Козлов. Оба получили условные сроки.

Фото: ЗАКС.Ру