В Петербурге врач получил условный срок по делу о взятках за освобождение от призыва

Бывший врач-терапевт военкомата Колпинского и Пушкинского районов Игорь Богланов выслушал приговор по делу о получении взяток (ст. 290 УК РФ) за освобождение от призыва в армию, проинформировала 26 февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга. Рассмотрением дела занимался Фрунзенский районный суд.

Всего Богданову вменялось восемь эпизодов получения взяток, из которых семь были сочтены крупными. По версии обвинения, всего врач получил от призывников немногим менее полутора миллионов рублей, из которых лично ему достались 890 тысяч рублей.

Вину Богданов признал, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд приговорил медика к восьми годам условно с испытательным сроком длительностью пять лет и с аналогичным по длительности запретом занимать должности на госслужбе. Также Богданов должен будет выплатить штраф в размере полутора миллионов рублей в придачу к взысканным с него 880 тысячам рублей.

Ранее Фрунзенский суд назначил четыре года условно другому врачу военкомата Вячеславу Козлову по делу о взятках от военнообязанных.

Фото: ЗАКС.Ру