Суд отклонил апелляцию на признание книги Вишневского* экстремистской

Второй апелляционный суд 4 марта оставил без изменений решение о признании книги бывшего депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского* "Хроники возрожденного Арканара"** экстремистским материалом, сообщили в пресс-службе петербургского отделения "Яблока". В партии заявили о планах обжаловать решение апелляционной инстанции.

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказать", — передают в пресс-службе "Яблока" постановление суда.

Экстремистской книгу Вишневского* признал Городской суд Петербурга в ноябре 2025 года по иску прокуратуры. Авторы проведенного исследования пришли к выводу о наличии в ней признаков возбуждения ненависти к верующим, призывов к смене действующей власти и к отчуждению части территорий России.

Сама книга представляет собой сборник статей Вишневского* разных лет, ее выпустило издание "Норма" тиражом 1 000 экземпляров в 2015 году. В связи с признанием ее экстремистским материалом книгу нельзя распространять и хранить с целью дальнейшего распространения.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

**Городской суд Петербурга признал "Хроники возрожденного Арканара" экстремистским материалом

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру