Горсуд признал экстремистской книгу экс-депутата ЗакСа Вишневского*

Петербургский Городской суд 20 ноября признал книгу "Хроники возрожденного Арканара", написанную бывшим депутатом Заксобрания Борисом Вишневским*, экстремистским материалом, передает корреспондент ЗАКС.Ру. По требованию прокуратуры, теперь сборник статей политика, опубликованных в 2008-2015 годах, нельзя распространять и хранить с целью дальнейшего распространения. В скором времени ее внесут в реестр экстремистских материалов. Книгу выпустило издательство "Норма" в 2015 году, ее тираж составил 1 000 экземпляров.

Ранее в суде выступили авторы экспертного психолого-лингвистического заключения по книге. Они пришли к выводу о наличии в книге признаков возбуждения ненависти к верующим и призывов к насильственному изменению конституционного строя, смене действующей власти и к отчуждению части территорий России.

Вишневский* в суд не пришел. Его представитель Андрей Чертков огласил письменные объяснения "яблочника". В них политик указал, что в его книге нет слов об изменении конституционного строя или власти, а также о других вещах, к выводам о которых пришли авторы экспертизы. Само исследование, по его мнению, полно домыслов и содержит ложные утверждения. Также адвокат перечислил благодарности Вишневскому* от представителей законодательной и исполнительной власти Петербурга, включая губернаторов Георгия Полтавченко и Александра Беглова. Сам Чертков на заседании напомнил о политической карьере Вишневского* и о его достижениях в журналистике и культуре. "Яблочника" он охарактеризовал как "народного депутата". В удовлетворении иска Чертков просил отказать.

Вишневский* был трижды избран в состав Заксобрания, в последний раз это произошло в 2021 году. В октябре 2024 года он досрочно сложил полномочия, что было обусловлено запретом иностранным агентам занимать выборные должности. Политикой он занимался с конца 1980-х годов, в начале 1990-х был депутатом Московского райсовета. В "Яблоке" он занимает пост заместителя руководителя партии.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру