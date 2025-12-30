Суд отправил в СИЗО главу МО "Дачное" Сагалаева

Октябрьский районный суд заключил под стражу до 28 февраля главу МО "Дачное" Вадима Сагалаева, сообщила 30 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Муниципалу вменяют убийства группой лиц из корыстных побуждений (пп. а, б, ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 — п. е, ж ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, не позднее июня 2003 года Сагалаев и Сергей Фомин (Мусейибов) создали преступную группу, в которую вошли ряд лиц, включая нынешнего замглавы МО "Дачное" Игоря Заболотного. Обоим муниципалам вменяют убийство предпринимателя на фоне конфликта из-за перераспределения акций ОАО "ВНИИГИДРОЛИЗ" и ЗАО "Сайнтек". Исполнителем убийств назначили одного из членов группы, который вместе с неустановленными лицами расстрелял бизнесмена, его жену и охранника в доме на проспекте Стачек, полагают в СК. В январе 2004 года Сагалаев приобрел в собственность супруги 364 акции "ВНИИГИДРОЛИЗа" и 188 500 акций "Сайнтека".

Также Сагалаеву вменяется покушение на убийство коммерсанта путем подрыва его машины. Осуществить замысел не удалось из-за того, что во время закладки исполнителя заметили посторонние люди и тот сбежал.

Сагалаев был задержан 29 декабря. Вину он не признал, в суде ходатайствовал о назначении домашнего ареста. Как ранее сообщал ЗАКС.Ру, петербургское отделение "Единой России", в которой состоит муниципал, намерено приостановить его членство в партии.

UPD: Также до 28 февраля под стражу отправлен замглавы МО "Дачное" Заболотный по делу об убийстве группой лиц из корыстных побуждений.

Андрей Казарлыга / Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга