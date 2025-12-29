Муниципал
Муниципал 29 декабря 2025, 16:50

Главу МО "Дачное" Сагалаева задержали по делу о покушении на взрыв в 2003 году

фото ЗакС политика Главу МО "Дачное" Сагалаева задержали по делу о покушении на взрыв в 2003 году

Силовики утром 29 декабря задержали главу МО "Дачное" Вадима Сагалаева и его заместителя Игоря Заболотного, сообщает издание "Фонтанка". По данным журналистов, правоохранительные органы считают Сагалаева причастным к организации покушения на подрыв автомобиля предпринимателя в 2003 году неподалеку от Смольного. Заболотного, по информации "Фонтанки", связывают с организацией тройного убийства в тот же год. 

На днях Октябрьский районный суд Петербурга арестовал Юрия Васильева, обвиняемого по делу о покушении на убийство. По версии следствия, он состоял в преступной группе, которая в июне 2003 года застрелила трех человек, а в октябре того же года организовала закладку взрывного устройства под Mercedes коммерсанта. Взорвать машину злоумышленникам не удалось, поскольку исполнителей застали посторонние люди в момент закладки. 

Сагалаев возглавляет МО "Дачное" с 2004 года. Избирался от "Единой России". Является членом партии. Заболотный также длительное время состоит в совете МО "Дачное". У него за плечами военная служба в Нагорном Карабахе и Таджикистане в составе бригады особого назначения. 

Константин Леньков / Фото: МО "Дачное"


