В Петербурге открылся японский визовый центр

Японский визовый центр начал работу в бизнес-центре "Олимпик-плаза" на Стремянной улице 12 февраля, сообщили в Генеральном консульстве Японии в Петербурге. Прием документов для оформления визы проходит с 09:00 до 16:00 с понедельника по пятницу.

Само оформление визы бесплатно для россиян, однако есть сервисный сбор за подачу документов в размере 970 рублей. Срок обработки визовых заявлений - минимум пять дней, но в культурно-информационном отделе генерального консульства Японии рекомендуют подавать документы за две недели до планируемой поездки.

Ранее петербуржцы могли оформить визу только в генконсульстве Японии на Миллионной улице. Открытие визового центра связано с растущим интересом российских туристов к стране восходящего солнца.

По данным Ассоциации туроператоров, в 2025 году турпоток из России в Японию установил исторический рекорд и увеличился на 96,3% по сравнению с предыдущим годом. Ассоциация объясняет рост популярности этого туристического направления появлением новых маршрутов с пересадками в Китае, Стамбуле, Дубае и Дохе, упрощенной процедурой получения визы и выгодным курсом японской йены к рублю.

