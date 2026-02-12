ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 12 февраля 2026, 11:40

В Петербурге открылся японский визовый центр

Японский визовый центр начал работу в бизнес-центре "Олимпик-плаза" на Стремянной улице 12 февраля, сообщили в Генеральном консульстве Японии в Петербурге. Прием документов для оформления визы проходит с 09:00 до 16:00 с понедельника по пятницу. 

Само оформление визы бесплатно для россиян, однако есть сервисный сбор за подачу документов в размере 970 рублей. Срок обработки визовых заявлений - минимум пять дней, но в культурно-информационном отделе генерального консульства Японии рекомендуют подавать документы за две недели до планируемой поездки.

Ранее петербуржцы могли оформить визу только в генконсульстве Японии на Миллионной улице. Открытие визового центра связано с растущим интересом российских туристов к стране восходящего солнца. 

По данным Ассоциации туроператоров, в 2025 году турпоток из России в Японию установил исторический рекорд и увеличился на 96,3% по сравнению с предыдущим годом. Ассоциация объясняет рост популярности этого туристического направления появлением новых маршрутов с пересадками в Китае, Стамбуле, Дубае и Дохе, упрощенной процедурой получения визы и выгодным курсом японской йены к рублю.  

Дарья Нехорошева


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама