ФСБ задержала двух человек по делу о мошенничестве со свалками в Петербурге

Сотрудники ФСБ и полиции задержали двоих человек по делу об афере с ликвидацией незаконных свалок в Петербурге, сообщила 12 февраля "Фонтанка" со ссылкой на данные спецслужбы. Речь идет о Наталье Лазаревич и Геннадии Святкине. Как отмечает издание, первая является тезкой главы "Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области", второй может быть руководителем ИП "Авто Л.С.".

По версии спецслужбы, Лазаревич и Святкин предоставили заведомо ложные сведения о ликвидации свалок в Петербурге, а выделенные из бюджета средства похитили. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве.

Как считают в ФСБ, задержанные могут быть причастны к иным эпизодам преступной деятельности, в том числе связанным с хищением около 40 млн рублей из бюджета. Деньги могли перечисляться по фиктивным договорам на ликвидацию несанкционированных свалок и вывоз промышленного мусора.

Издание отмечает, что в 2025 году "Авто Л.С." выполняло работы по контрактам на вывоз нелегальных свалок в трех районах Петербурга, а также на территории пяти городских поселений в Ленобласти.

В ноябре 2025 года бывший сотрудник администрации Красногвардейского района Руслан Проценко получил три года условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями из-за недостоверного отчета о ликвидации свалки в Пейзажном парке. Суд установил, что ущерб бюджету от действий чиновника составил не менее 23,5 млн рублей, а размер экологического вреда составил 2 млн рублей.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру