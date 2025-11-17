Экс-чиновник Проценко получил условный срок из-за свалки в Пейзажном парке

Красногвардейский районный суд приговорил бывшего сотрудника администрации Красногвардейского района Руслана Проценко к трем годам условно по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщила 17 ноября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Также экс-чиновнику установили пятилетний испытательный срок и на два года запретили работать на госслужбе. Причиной уголовного преследования стал недостоверный отчет о ликвидации свалки в Пейзажном парке.

В районной администрации Проценко возглавлял отдел благоустройства и дорожного хозяйства. В силу своих обязанностей он контролировал исполнение госконтракта на вывоз несанкционированной свали в зеленой зоне, заключенного с ООО "ВКонтейнере". Как установил суд, в ноябре и декабре 2023 года компания нарушала сроки выполнения работ, о чем Проценко было известно. При этом он "вопреки интересам службы, желая создать благоприятную видимость надлежащего исполнения контракта", отчитался о выполнении работ в полном объеме.

В результате администрация оплатила подрядчику как выполненные, так и не выполненные работы на общую сумму в 177,9 млн рублей. Фактически на территории свалки остались 26,6 тысячи кубометров отходов, хотя на вывоз этого мусора приходилось 23,5 млн рублей из общего объема перечисленных средств.

Суд пришел к выводу, что действия Проценко нанесли экологический вред на сумму в 2 млн рублей, а также причинили ущерб бюджету на сумму не менее 23,5 млн рублей от величины контракта. Сам бывший чиновник вину не признал.

Проценко был арестован в июне 2024 года. В феврале 2025 года дело дошло до суда.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру