Суд о признании экстремистской книги Вишневского* отложили из-за вопросов к диплому автора экспертизы

Городской суд Петербурга отложил 13 ноября на неделю рассмотрение дела о признании книги экс-депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского* экстремистским материалом, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Формальной причиной послужило отсутствие в представленных материалах диплома о переподготовке соавтора экспертного заключения.

Психолого-лингвистическим исследованием книги занимались сотрудники Центра профилактики экстремизма РГПУ имени А. И. Герцена религиовед Андрей Кузин и психолог Алексей Богачев. При подготовке текста Кузин отвечал за лингвистическую составляющую. В суде он заявил, что обладает необходимой для этого квалификацией, поскольку получил дополнительное образование по направлению "Судебно-лингвистическая экспертиза". Документального подтверждения своих слов он не представил, на что обратила внимание сторона защиты. В ответ судья обязала прокуратуру предоставить необходимые документы об образовании эксперта и объявила перерыв в заседании. Следующее состоится 20 ноября.

С иском о признании книги Вишневского* "Хроники возрожденного Арканара" в суд обратилась прокуратура, исследование текста проводилось по ее инициативе. Само издание было выпущено в 2015 году издательством "Норма" тиражом 1 000 экземпляров, оно представляет собой сборник статей экс-депутата за 2008-2015 годы. В случае признания книги экстремистским материалом ее запретят распространять или же хранить с целью распространения.

О допросе авторов экспертного заключения ходатайствовал на прошлом заседании адвокат Михаил Бирюков. Судья удовлетворила его просьбу, оба явились к назначенному сроку. В своих показаниях они обращали внимание на высказывания Вишневского* о присоединении Крыма и о Русской православной церкви. При этом Богачев заявил о наличии фактов манипуляции сознанием читателей в приведенных текстах, а Кузин обнаружил в высказываниях о Крыме призывы к читателю, касающиеся недобровольного и насильственного нарушения территориальной целостности России. По мнению Богачева, Вишневский* описывал в своих текстах РПЦ и российскую власть как "деструктивную организацию".

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

