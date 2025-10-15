Суд вызвал изучивших книгу экс-депутата Вишневского* экспертов

Петербургский городской суд удовлетворил 15 октября ходатайство защиты бывшего депутата Законодательного собрания Бориса Вишневского* о вызове экспертов, которые увидели признаки экстремизма в его книге, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Экспертов хотят допросить на следующем заседании. Сам Вишневский* на первое заседание не пришел. Сегодня он отмечает свое 70-летие.

Иск в суд о признании книги "Хроники возрожденного Арканара" экстремистским материалом подала прокуратура Петербурга, имея на руках заключение экспертов РГПУ имени А.И. Герцена. Составители психолого-лингвистической экспертизы якобы нашли в тексте признаки возбуждения ненависти к верующим христианам, а также призывы к насильственному изменению конституционного строя России, смене действующей власти и к отчуждению части территорий страны.

Представители гособвинения на заседании попросили удовлетворить исковое требование в полном объеме. Адвокат Михаил Бирюков просил в удовлетворении иска отказать и вызвать экспертов в суд для допроса.

Защитник заявил, что его доверитель категорически не согласен с выдвинутыми обвинениями. Он критически отозвался о тексте экспертного заключения и выразил мнение, что документ в принципе не может рассматриваться в суде. Усомнился он и в квалификации авторов экспертизы — религиоведа Андрея Кузина и психолога Алексея Богачева — и предположил, что исследование проводилось авторами совместно, хотя каждый из них должен отвечать за собственную часть работы и представлять ее итоги отдельно. Также он указал на выявленные, по его мнению, неточности в составленном экспертами тексте.

— Представляется, что так называемое экспертное заключение не выдерживает никакой критики, — считает защитник.

Представители прокуратуры против удовлетворения просьбы о вызове экспертов не возражали. Суд постановил вызвать их и отложил заседание на 13 ноября.

Сама книга представляет собой сборник избранных статей Вишневского*, публиковавшихся в период с 2008 по 2015 год. Она была выпущена в 2015 году в издательстве "Норма" тиражом 1 000 экземпляров. Об иске с требованием признать ее экстремистским материалом стало известно в конце сентября. В случае удовлетворения иска книгу нельзя будет распространять и хранить с целью дальнейшего распространения.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру