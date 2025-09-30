Прокуратура потребовала признать экстремистской книгу Вишневского*

Санкт-Петербургский городской суд принял к производству иск прокуратуры к бывшему депутату Заксобрания Петербурга Борису Вишневскому* с требованием признать его книгу "Хроники возрожденного Арканара" экстремистским материалом, сообщила 30 сентября глава объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Иск поступил в горсуд 15 сентября, а к производству его приняли 17 сентября. Первое судебное заседание назначено на 15 октября. В качестве заинтересованных лиц по делу значатся Главное управление Министерства юстиции РФ Петербургу и Ленобласти, а также книжное издательство "Норма".

В книжке эксперты усмотрели призывы к насильственному изменению основ конституционного строя, разжигание ненависти и вражды к верующим РПЦ. Кроме того, по мнению экспертов, Вишневский* якобы представляет Россию фашизирующимся государством и описывает её как "империю лицемерия" и "третий мир". Как уточнил Telegram-канал "Ротонда", экспертизу проводили сотрудники РГПУ им. Герцена.

"Статьи объединены позицией автора и общим смысловым посылом - показать несостоятельность действующей власти", - цитирует Лебедева заключение экспертов.

Борис Вишневский* трижды избирался депутатом петербургского Заксобрания: в 2011, 2016 и 2021 годах. В октябре 2024 года он сложил свои депутатские полномочия в связи с включением в реестр иностранных агентов. Согласно действующему законодательству, иноагентам запрещено занимать выборные должности. Вишневский* пытался оспорить свой иноагентский статус, но безуспешно.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Фото: ЗАКС.Ру