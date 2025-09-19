Минюст внес военкора Алехина* в реестр иноагентов

Военный блогер Роман Алехин* внесен в список иностранных агентов, информация об этом появилась на сайте Минюста 19 сентября. Кроме того, в список иноагентов внесли журналистку Елену Рыковцеву**, историка Сергея Эрлиха***, тюменского активиста Ивана Вострикова**** и проект Avtozak-LIVE*****.

Ранее Алехин* был советником губернатора Курской области, когда регион возглавлял Алексей Смирнов. С апреля экс-губернатор содержится в СИЗО по делу о хищении средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. В сентябре появилась информация о том, что полиция Курской области организовала проверку в отношении Алехина* из-за подозрений в мошенничестве с поставкой гуманитарной помощи в зону СВО. Сам блогер заявлял в беседе с РБК, что якобы столкнулся с провокацией.

В Минюсте заявили, что Алехин* распространял материалы иноагентов, а также недостоверные сведения о российских военнослужащих и о политике российских властей. Это же, вместе с выступлениями против СВО и сотрудничеством с нежелательной организацией, поставили в вину Рыковцевой**.

Об Эрлихе*** заявили, что он выступал против СВО, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а заодно распространял фейки о российских властях.

Про Вострикова**** в Минюсте написали, что активист выступал против СВО, распространял материалы нежелательных организаций, а также недостоверные сведения о властях страны. Схожие претензии ведомство выдвинуло в адрес проекта Avtozak-LIVE*****, заметив заодно, что тот взаимодействует с нежелательной организацией.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру