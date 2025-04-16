Московский суд отправил экс-губернатора Курской области в СИЗО

Мещанский районный суд Москвы 16 апреля вынес решение об аресте бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Под стражей Смирнов пробудет минимум два месяца.

О задержании экс-губернатора Курской области стало известно ранее 16 апреля. Также был задержан и бывший заместитель губернатора Алексей Дедов. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что следственные мероприятия проходили в рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Эти средства изначально были выделены на строительство фортификационных сооружений на границе региона. Смирнову и Дедову были предъявлены обвинения.

На заседании Мещанского районного суда адвокат Смирнова ходатайствовал об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу. Однако суд удовлетворил запрос следствия и отправил экс-чиновника в СИЗО.

"Единая Россия" 16 апреля приостановила членство Смирнова в партии, сообщил ТАСС. Отмечается, что партбилет он получил в июне 2024 года.

В Курской области Смирнов с 2021 года занимал пост первого заместителя губернатора Курской области, в августе в 2022 году был также назначен на должность председателя правительства региона. С сентября 2024 года временно исполнял обязанности губернатора области, однако уже в декабре подал в отставку. На этом посту его сменил бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн.

фото пресс-службы Судов общей юрисдикции столицы