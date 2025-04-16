Экс-губернатора Курской области Смирнова задержали по делу о мошенничестве

Правоохранители задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил 16 апреля ТАСС. Следственные действия с ними проводятся в Москве.

По предварительным данным, дело было возбуждено из-за хищения бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений. Следователи заявили, что намерены добиться ареста в качестве меры пресечения для Смирнова и Дедова. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В Курской области Смирнов с 2021 года занимал пост первого заместителя губернатора Курской области, в августе в 2022 году был также назначен на должность председателя правительства региона. С сентября 2024 года временно исполнял обязанности губернатора области, однако уже в декабре подал в отставку. На этом посту его сменил бывший депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В свою очередь, Дедов был назначен на пост врио первого вице-губернатора — председателя правительства Курской области в мае 2024 году. На этой должности он тоже продержался недолго — чиновник уволился по собственному желанию в конце декабря 2024 года.

Примерно в то же время, когда Смирнов и Дедов решили покинуть свои должности, в Курской области были арестованы генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместителя Игорь Грабин по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Следствие полагает, что обвиняемые завышали сметную стоимость по госконтрактам на строительстве фортификационных сооружений. В итоге ущерб региону мог составить около 800 млн рублей.

Анастасия Луценко, фото: сайт губернатора и правительства Курской области