Бывшего руководителя "Ночлежки" заочно осудили по делу о фейках

Суд в Москве заочно осудил бывшего директора "Ночлежки" Григория Свердлина* по делу о распространении фейков про армию (п. д ч. 2 ст. 207.3), сообщила пресс-служба столичной прокуратуры 9 сентября. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил ему размещать в интернете информацию и администрировать сайты и каналы на 3 года.

Как установил суд, в апреле 2022 года Свердлин* опубликовал на своей странице в социальной сети заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ. При этом сделал он это якобы по мотивам политической ненависти.

О том, что в отношении Свердлина* было заведено уголовное дело по статье о распространении фейков, стало известно в июле 2025 года. Ему заочно избрали меру пресечения в виде ареста. Дело рассматривалось в общем порядке в отсутствии подсудимого, находящегося в международном розыске.

Григорий Свердлин* покинул Россию в 2022 году. В ноябре 2023 года Минюст внёс его в реестр иностранных агентов.

Фото: ЗАКС.Ру