ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 29 августа 2025, 18:13

Минюст внес в реестр иноагентов шесть человек

фото ЗакС политика Минюст внес в реестр иноагентов шесть человек

В реестр иностранных агентов внесли шесть физических лиц, сообщили в Министерстве юстиции 29 августа. В список внесли публициста Анатолия Несмияна*, адвоката Бориса Кузнецова**, журналистов Евгения Кротенко*** и Олесю Кривцову****, а также активистов Юрия Боброва***** и Ирию Везикко******. 

Причиной включения в реестр в ведомстве назвали распространение недостоверных сведений о применяемых органами государственной власти решениях. Также, по данным Минюста, большинство из них проживают за пределами России. 

Неделей ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов российского политолога Сергея Маркова*******. Всего в реестре иноагентов насчитывается 1062 физических лица и орагнизаций. Из них "действующим" статусом обладают 829 персон и объединений. 

*Минюст внес Анатолия Несмияна в реестр иноагентов, Росфинмониторинг внес Анатолия Несмияна в перечень террористов и экстремистов 

**Минюст внес Бориса Кузнецова в реестр иноагентов

***Минюст внес Евгения Кротенко в реестр иноагентов

****Минюст внес Олесю Кривцову в реестр иноагентов

*****Минюст внес Юрия Боброва в реестр иноагентов

******Минюст внес Ирию Везикко в реестр иноагентов

*******Минюст внес Сергея Маркова в реестр иноагентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама