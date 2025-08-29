Минюст внес в реестр иноагентов шесть человек

В реестр иностранных агентов внесли шесть физических лиц, сообщили в Министерстве юстиции 29 августа. В список внесли публициста Анатолия Несмияна*, адвоката Бориса Кузнецова**, журналистов Евгения Кротенко*** и Олесю Кривцову****, а также активистов Юрия Боброва***** и Ирию Везикко******.

Причиной включения в реестр в ведомстве назвали распространение недостоверных сведений о применяемых органами государственной власти решениях. Также, по данным Минюста, большинство из них проживают за пределами России.

Неделей ранее Минюст включил в реестр иностранных агентов российского политолога Сергея Маркова*******. Всего в реестре иноагентов насчитывается 1062 физических лица и орагнизаций. Из них "действующим" статусом обладают 829 персон и объединений.

