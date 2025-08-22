Минюст признал политолога Маркова* иноагентом

Политолог Сергей Марков* признан в России иностранным агентом, следует из информации на сайте Министерства юстиции от 22 августа. Вместе с ним статус иноагента получили стример Дмитрий Нюберг** (Qianti)**, богослов Андрей Кордочкин***, активистка Раджана Дугарова****, а также проекты Tamizdatproject***** и "Алиф ТВ"******.

Отметим, что Марков* считается политологом с прокремлевскими позициями. Был депутатом Государственной думы V созыва, членом Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом Общественной палаты. На выборах президента в 2012 году был доверенным лицом Владимира Путина.

В Минюсте заявили, что Марков* участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, был респондентом на информационных площадках иноагентов, а также "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

О Нюберге** в ведомстве сообщили, что тот выступал против СВО, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространял фейки о политике российских властей и о российской армии. Кордочкину*** в вину среди прочего поставили взаимодействие с иностранными организациями, выступления против СВО и распространение фейков об РПЦ и о политике российских властей. Про Дугарову**** заявили, что она взаимодействует с нежелательными организациями, выступала против СВО и призывала к нарушению территориальной целостности России.

Tamizdatproject***** участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, выступал против СВО, распространял фейки о политике российских властей, заявили в Минюсте и добавили, что в числе руководителей проекта присутствует иноагент.

Наконец, о проекте Алиф ТВ"****** Минюст заявил, что тот распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также недостоверную информацию о политике российских властей. "Взаимодействует с иностранным агентом, создатель проекта проживает за пределами Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

