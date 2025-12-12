Четыре человека пополнили реестр иноагентов

Министерство юстиции обновило 12 декабря реестр иностранных агентов на своем сайте. В список вошли журналист Михаил Гуревич*, занимающийся популяризацией космонавтики блогер Виталий Егоров**, краснодарский оппозиционер Александр Коровайный*** и активист из Бурятии Доржо Дугаров****.

Как считает Минюст, Гуревич* участвовал в создании материалов иноагентов и участвовал в качестве респондента на информационных площадках иноагентов, а также распространял недостоверную информацию о действиях и решениях российских властей.

Егорову** поставили в вину участие в создании и распространении материалов иноагентов и в создании сообщений нежелательных организаций. Также о нем заявили, что он распространял фейки о политике российских властей и выступал против СВО.

В свою очередь, Коровайный*** якобы распространял фейки не только о политике российских властей, но также и об избирательной системе страны. О нем также сообщили, что он выступал против СВО и участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Наконец, о Дугарове**** Минюст заявил, что тот участвовал в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о политике властей, выступал против СВО и призывал к нарушению территориальной целостности России.

О каждом из включенных в список ведомство отдельно указало факт проживания за рубежом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру