Минюст признал иноагентом издание DOXA*

Издание DOXA*, деятельность которого с января 2025 года признана нежелательной на территории России, признано иностранным агентом, сообщили в Министерстве юстиции 28 ноября. Также в реестр иноагентов внесли Евгения Савостьянова**, писательницу Василину Орлову***, Анзора Масхадова**** и активистку Айгуль Гимранову-Лион*****.

В обосновании включения в реестр иноагентов Минюст указал, что перечисленные лица распространяли недостоверные сведения о принимаемых властями решения.

Также в этот день Минюст внес в список нежелательных организаций американскую организацию "Защита прав человека"****** и украинскую игровую студию GSC Game World*******.

*Генпрокуратура признала Mnenie media z.s. (DOXA) нежелательной организацией в РФ. Минюст внес DOXA в реестр иноагентов

** Минюст внес Евгения Савостьянова в реестр иноагентов

*** Минюст внес Василину Орлову в реестр иноагентов

**** Минюст внес Анзора Масхадова в реестр иноагентов

***** Минюст внес Айгуль Гимранову-Лион в реестр иноагентов

****** Деятельность Human Rights Watch, Inc. ("Защита прав человека") признана нежелательной на территории России

******* Деятельность GSC Game World ("ГСК Игровой мир") признана нежелательной на территории России

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру