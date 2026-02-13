Минюст внес "Открытое пространство"* в список иноагентов

Петербургский проект "Открытое пространство"* пополнил 13 февраля список иностранных агентов, информация об этом появилась на сайте Министерства юстиции. В перечень также вошел ресурс Agentura.ru**, журналисты Мария Лацинская***, Марина Охримовская**** и Галина Сидорова*****, а также активист из Чувашии Михаил Орешников******.

Проект "Открытое пространство"* предоставлял место для проектов гражданских активистов, там проходили выставки, лекции и иные мероприятия. Проект занимает помещение в доме на Садовой улице.

В Минюсте заявили, что "Открытое пространство"* участвовало в распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяло недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Это же поставили в вину и проекту Agentura.ru**, с той только разницей, что его также сочли виновным в выступлениях против СВО и в распространении фейков о российской армии.

О Лацинской*** Минюст заявил, что та создавала и распространяла материалы иноагентов и нежелательных организаций, распространяла фейки о решениях российских властей и выступала против СВО. В ведомстве считают, что Охримовская**** материалы нежелательных организаций и иноагентов только распространяла, а заодно публиковала фейки об армии, а в остальном список претензий к ней соответствует предъявленному ее коллеге. В свою очередь, Сидорова***** создавала материалы для нежелательной организации, признанной иноагентом, распространяла недостоверные сведения об армии и властях, выступала против СВО, а также стала соучредителем организации, признанной в России нежелательной.

Об Орешникове****** в Минюсте заявили, что тот выступал против СВО, распространял фейки о российских властях, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций. Помимо этого, о нем отметили, что он состоит членом неонацистского объединения и неонацистской группировки.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру