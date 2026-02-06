Активист из Петербурга Иванцов* признан иноагентом

Бывший школьный учитель из Петербурга Максим Иванцов* пополнил 6 февраля реестр иностранных агентов, информация об этом появилась на сайте Министерства юстиции. Кроме него, в реестр внесли политиков Дениса Билунова** и Игоря Драндина***, журналистку Полину Милушкову****, а также интернет-проект "Континент"***** и сообщество Frame******.

Иванцов* родился в Таллине, работал в петербургской школе № 216. Также он был помощником экс-депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника*******.

В Минюсте заявили, что он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов, а также распространял материалы нежелательных организаций. Также об Иванцове* заявили, что он выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских властей.

"Является основателем сообщества, которое организует мероприятия с участием иностранных агентов, проживает за пределами Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

О Билунове** и Драндине*** в Минюсте также заявили, что они участвовали в создании и распространении материалов иноагентов, распространяли материалы нежелательных организаций и фейки о решениях российских властей, а также выступали против СВО. То же самое сказали и о Милушковой****, с той лишь разницей, что ей также поставили в вину создание материалов нежелательных организаций и распространение недостоверных сведений об армии.

Проект "Континент"***** выступал против СВО, участвовал в распространении материалов иноагентов, а также распространял фейки о решениях российских властей, считают в Минюсте. Тем же самым, по версии ведомства, занималось и сообщество Frame******, о котором также написали, что оно распространяло фейки об армии, взаимодействовало с нежелательной организацией и проводило мероприятия с участием иноагентов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру