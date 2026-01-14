Более 200 человек и организаций пополнили список иноагентов в 2025 году

В течение 2025 года более 200 человек и организаций были внесены в реестр иностранных агентов, сообщило 14 января РИА Новости со ссылкой на данные Министерства юстиции. Это больше, чем было в 2024 году.

Всего за год Минюст внес в список иноагентов 185 человек и 33 организации и проекта. Совокупно такой статус получили 218 граждан и организаций.

В 2024 году иноагентами были признаны 125 человек и 38 организаций, то есть реестр удлинился на 163 позиции. При этом в марте 2025 года одна из организаций была исключена из списка.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказала мнение о необходимости публиковать доказательства того, что признаваемые иноагентами лица действительно сотрудничали с зарубежными странами. Подобная практика, по ее мнению, позволила бы повысить доверие общества к властям.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру